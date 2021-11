Pijnlijke afloop trainingspartij: MMA-vechter verliest bal

Christian Lohsen in het ziekenhuis. Ⓒ Screenshot Instagram

Voor MMA-vechter Christian Lohsen eindigde een trainingspartijtje in een hell. De Amerikaan werd met een knie vol in zijn edele delen geraakt en de blessure was zo erg dat hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.