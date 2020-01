Voetbalclubs uit Brugge gaan ’scheiden’

De eersteklassers uit Brugge delen al ruim 44 jaar het Jan Breydelstadion, dat ondanks de nodige investeringen niet meer aan de huidige eisen voldoet. Bovendien hebben omwonenden nu wekelijks te maken met ’voetbaldrukte’ in hun wijk. Het bestuur van de stad Brugge pleit na overleg met beide clubs voor de bouw van twee nieuwe stadions op verschillende locaties.

De plannen werden vrijdag gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het Jan Breydelstadion plaats maakt voor een nieuw stadion, waarin alleen Club Brugge gaat spelen. Dat zou al in de loop van 2022 moeten gaan gebeuren.

"Het Jan Breydelstadion is op"

Cercle Brugge verhuist naar een locatie ten noordwesten van Brugge, aan de Blankenberge Steenweg. Daar moet ook een trainingscomplex komen waar beide clubs gebruik van kunnen maken.

Tot het nieuwe Cercle-stadion is gebouwd, mag de huidige hekkensluiter van de hoogste afdeling in België gebruik blijven maken van het stadion van Club Brugge, dat juist bovenaan staat.

Voorzitter Bart Verhaeghe

„Het Jan Breydelstadion is op”, aldus voorzitter Bart Verhaeghe. „Een stad als Brugge en een club als Club Brugge moet supporters een betere accomodatie kunnen aanbieden. Het voetbal evolueert ook enorm snel. We moeten pro-actief een toekomst schrijven voor Club Brugge. Een nieuw stadion is daarin belangrijk. Ik wil zorgen dat we in 2024 mee kunnen met het nieuwe verhaal van het Europese voetbal. Daarom ben ik zo blij met de stap die we vandaag kunnen aankondigen en ben ik de Burgemeester en zijn team bij Stad Brugge zo dankbaar.”

Cercle Brugge verrast

„Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, want wij weten van niks”, reageert voorzitter Frans Schotte van Cercle bij Sporza op het nieuws. „Er zijn wel gesprekken geweest tussen Cercle Brugge en de stad waar een aantal sporen besproken zijn, maar dit scenario was er helemaal niet bij. Ik heb ook geen zin in de mallemolen die Club Brugge meegemaakt heeft aan de Blankenbergsesteenweg.”

„Wij zijn op geen enkel moment betrokken bij de onderhandelingen. Club Brugge heeft ons niet gecontacteerd en de stad heeft niks gezegd. Ik wacht ook af wat ze vanmiddag zullen vertellen op de persconferentie. In elk geval is de manier waarop dit allemaal naar buiten komt niet de goeie manier.”