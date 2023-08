Sebastien Baez houdt Dominic Thiem af van eerste titel sinds 2020

Thiem had vrijdag 3,5 uur nodig om te winnen van de Serviër Laslo Djere. Tegen de Argentijnse nummer 72 kwam de 29-jarige Oostenrijker op 2-1 een break achter en hij kon dat niet meer ongedaan maken in de eerste set. In de tweede set verloor hij ook meteen zijn opslagbeurt. Baez liep zelfs met nog een break uit naar 4-1. Op 5-1 benutte Baez op de service van Thiem zijn eerste matchpoint.

Het was voor de 29-jarige Thiem zijn eerste finale sinds zijn slepende polsblessure. De US Open-kampioen miste een groot deel van 2021 en 2022 door de blessure en zijn rentree verliep allesbehalve voorspoedig.

"Ik weet dat alle mensen hier wilden dat ’Domi’ zou winnen, dus sorry"

Voor Baez is het de derde ATP-titel en de tweede van dit jaar. Hij won eerder in 2023 het toernooi van Cordoba in Spanje. „Ik weet dat alle mensen hier wilden dat ’Domi’ zou winnen, dus sorry”, begon Baez zijn interview. „Ik voelde me heel erg op mijn gemak hier. Ik weet dat het weer niet het beste was, maar ik heb van elke dag genoten en ben blij met de titel. Ook felicitaties aan ’Domi’, ook voor hem was het een mooie week en ik hoop dat hij kan terugkeren op zijn beste niveau.”

Thiem, de voormalige nummer 3 van de wereldranglijst, sprak van „een bijzondere week na een zware periode.” „Ook al had ik gewenst dat de week anders zou eindigen”, zei hij over het toernooi dat hij in 2019 al eens op zijn naam schreef.