Excelsior-coach: ’Die mensen zijn gestoord, ziek in hun hoofd’

Ploeggenoten Luigi Bruins en Thomas Verhaar proberen Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira te kalmeren nadat hij racistische verwensingen naar zijn hoofd heeft gekregen. Ⓒ BSR AGENCY

AMSTERDAM - De hausse aan racistische incidenten op en om de Europese voetbalvelden is ook aan Nederland niet voorbij gegaan. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3) is gisteren tijdelijk gestaakt vanwege een racistische bejegening van de Rotterdamse speler Ahmad Mendes Moreira door een deel van de Bossche aanhang.