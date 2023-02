Europees skiffkampioen Melvin Twellaar keert terug in de dubbeltwee

Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van de trials die de afgelopen drie weken zijn gehouden onder de toproeiers van TeamNL en de betere roeiers uit het land.

Twellaar (26) veroverde op de Olympische Spelen van Tokio samen met Stef Broenink zilver in de dubbeltwee, in een race waarin het duo op een haar na naast het goud greep. Afgelopen zomer pakte Twellaar op het WK in Racice eveneens zilver. De Duitser Oliver Zeidler is echter toonaangevend in de skiff.

Experiment

Die prestatie blijkt bondscoach Eelco Meenhorst echter niet te hebben overtuigd om het experiment met Twellaar in de skiff te vervolgen. ,,We willen ons met Melvin meer gaan richten op de dubbeltwee”, aldus de succescoach. ,,We denken dat, met de kwaliteiten in de groep, daar op dit moment meer kansen liggen dan in het skiffveld.”

Karolien Florijn. Ⓒ ANP/HH

Meenhorst ziet in Karolien Florijn (24) wel toekomstperspectief in de skiff. Dat kan ook niet anders, aangezien het natuurtalent afgelopen seizoen het hele skiffveld aan flarden roeide en zich in Tsjechië glansrijk tot wereldkampioen kroonde. Nog nooit was een Nederlandse skiffeur in het open veld erin geslaagd om het WK-goud te veroveren.

Vergelijken

Om een zo’n compleet mogelijk beeld van zijn selectie te krijgen, liet Meenhorst zijn roeiers drie weken lang in de skiff tegen elkaar roeien. Vorig jaar introduceerde hij deze methode: ,,Ik denk niet dat je iemand op één moment kunt beoordelen. Als iedereen zijn eigen type voorbereiding doet en tot een prestatie komt, vind ik dat moeilijk met elkaar te vergelijken. Ik vind het dus belangrijk dat er een gelijk speelveld is.”

Voor Bjorn van den Ende viel na de trials het doek. De 37-jarige veteraan, tweemaal actief op de Spelen, is niet opgenomen in de nationale selectie van 2023. TeamNL telt vijf nieuwe leden: Gert-Jan van Doorn (Nereus / Die Leythe), Olav Molenaar (Skøll / Het Spaarne), Pieter van Veen (Triton), Wietse Morreau (Het Spaarne, Nereus, Willem III) en Willemijn Mulder (Laga).

Parijs

Meenhorst, over zijn vijf debutanten: ,,We zien bij de roeiers die er nu bij komen een aanleiding om ze bij de selectie te betrekken”, legt hij uit. ,,We zijn benieuwd wat ze dit jaar en richting Parijs kunnen toevoegen aan de groep.”