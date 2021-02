WK clubs: Braziliaan maakt zich belachelijk met ellenlange pingel

Rony strijdt hier om de bal met Amr El Solia (R) van Palmeiras om zich in de strafschoppenserie belachelijk te maken. Ⓒ HH/ANP

Het Egyptische Al-Ahly heeft in Qatar de derde plaats veroverd op het WK voor clubs. Dat was mede te danken aan een belachelijke penalty van Braziliaanse Palmeiras in de beslissende stafschoppenenserie.