Klopp zet Wijnaldum op de bank in stadsderby

„We hebben tijdens onze laatste wedstrijd een enorme klap in ons gezicht gehad”, doelt hij op de afgang van twee weken geleden tegen Aston Villa (7-2). „We zijn weer wakker.”

„Ik denk dat het duel met Aston Villa onze belangrijkste wedstrijd van het seizoen is geweest”, vervolgde Klopp. „Het ging misschien wel te goed en te makkelijk”, verwees hij naar de landstitel en successen in de Champions League.

Everton is na vier duels nog zonder puntenverlies in de Premier League. Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en hun ploeggenoten volgen op drie punten. Liverpool is woensdag de tegenstander van Ajax in de Johan Cruijff ArenA voor het eerste duel in de poulefase van de Champions League.

Klopp heeft Van Dijk op zijn vertrouwde positie in het hart van de defensie geposteerd, Wijnaldum start vanaf de reservebank.