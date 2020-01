Fenomeen Zion Williamson van 129 kilo gesprek van de dag in NBA

Zion Williamson, de meest gehypete nieuweling in de NBA sinds LeBron James. Ⓒ AFP

De ogen van talloze basketbalfans over de hele wereld waren vannacht gericht op het Smoothie King Center in New Orleans. Na maanden van geduld was daar eindelijk het debuut van de veelbesproken en meest gehypete nieuweling in de NBA sinds LeBron James, zeventien jaar geleden.