Droomrentree Sepp van den Berg voor Schalke 04

Werder stond lang met 1-0 voor in Gelsenkirchen. Marvin Ducksch had de bezoekers uit Bremen al in de 18e minuut op voorsprong gezet. Van den Berg, die in de 77e minuut in het veld kwam, zorgde vier minuten later voor de gelijkmaker. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de voormalig speler van PEC Zwolle raak in zijn eerste wedstrijd voor Schalke sinds 2 oktober na lange afwezigheid door een enkelblessure. Drexler bepaalde met een uitval in de extra tijd op aangeven van Rodrigo Zalazar voor de 2-1 voor Schalke.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Schalke 04 blijft met 27 punten voorlaatste in de Bundesliga, maar houdt de aansluiting op VfL Bochum en VfB Stuttgart die 1 punt meer hebben. Bochum pakte vrijdag een punt tegen Borussia Dortmund (1-1). Stuttgart won zaterdag met 2-1 van Borussia Mönchengladbach.