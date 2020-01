Ryan Gravenberch: ’Nu zet ik echt mijn poot erin’

„Dit trainingskamp is heel belangrijk geweest voor mij. Je krijgt een moment om het te laten zien. Nu heeft de trainer misschien nog een optie.” Een kleine streep door de rekening was dat de middenvelder in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge in de rust moest worden gewisseld, al denkt Gravenberch dat het meevalt. „Bij het wegdraaien voelde ik de achterkant van mijn knie. Daarom ben ik er uit voorzorg uitgegaan. Het was meer geen risico nemen dan geblesseerd zijn.”

Gravenberch was er al vroeg bij, maakte op zijn zestiende zijn debuut, maar zat daarna toch lang in de wachtkamer. „Het was een kwestie van betrouwbaarder worden. Dus niet je mannetje laten lopen, je duels winnen, kopduels winnen. Ik denk dat ik daarin wel ben gegroeid. Het is ook een kwestie van meer mannelijk zijn. Eerst ging ik er met een half voetje in en nu zet ik echt mijn poot erin.” Het was veelzeggend dat Gravenberch in Qatar de hele tijd bij de basisploeg werd ingedeeld, maar hij stelt zichzelf bescheiden op. „Over basisspeler wil ik het niet hebben. Ik ben misschien wel op de goede weg, maar moet eerst mezelf dag in dag uit keihard pushen, dan zien we het wel.”

