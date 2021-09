Fabio Jakobsen sprint naar zege in Gooikse Pijl

De sprinter van Deceuninck - Quick-Step was met overmacht de beste in de massasprint na 199 kilometer tussen Halle en Gooik. Jakobsen klopte zijn landgenoot Danny van Poppel en de Belg Jordi Meeus.

De 25-jarige sprinter uit Heukelem won recentelijk drie etappes in de Ronde van Spanje en veroverde ook de puntentrui in de Vuelta. Het is zijn zesde zege sinds zijn terugkeer in april na de zware val in de Ronde van Polen vorig jaar.