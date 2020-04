Poldervaart langer assistent-trainer FC Groningen

De 49-jarige Zuid-Hollander is sinds dit seizoen eerste assistent van hoofdtrainer Danny Buijs, die onlangs al zijn verbintenis met de eredivisionist uit het Hoge Noorden met twee jaar verlengde.

Poldervaart was voor zijn komst naar Groningen hoofdtrainer van Excelsior, waar hij in diverse functies in totaal 25 jaar in dienst was. Daarnaast was hij succesvol trainer in het amateurvoetbal bij onder meer OHVV in zijn geboorteplaats Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Spijkenisse, Zwaluwen en Barendrecht. In 2015 ontving hij de Rinus Michels Award voor beste trainer in het amateurvoetbal.

„Naast dat hij op een positieve manier voetbal-bezeten is en een keiharde werker, hebben wij ook zijn kennis en kunde kunnen beoordelen. Hierover zijn wij zeer positief”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „In de totale samenwerking met de rest van de staf vult Adrie zijn rol op een uitstekende en zeer professionele wijze in. We zijn blij dat hij langer bij FC Groningen blijft werken.”