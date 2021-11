Sergio Agüero door hartproblemen drie maanden niet inzetbaar bij Barcelona

Dit weekend voelde de Argentijn zich tijdens de wedstrijd tegen Alavés duizelig en ook had hij last van zijn borst, waarna hij zich liet vervangen. In het ziekenhuis werd vervolgens een hartritmestoornis geconstateerd. Iets waar hij als tiener ook al eens last van had gehad. Hier had hij vervolgens nooit last van tijdens zijn loopbaan totdat hij twee weken geleden al een aritmie, een afwijking van het ritme waarmee het hart klopt.

Barcelona maakt bekend dat een cardioloog met hem aan de slag gaat. Die behandeling zal over drie manden worden geëvalueerd. Dat betekent Agüero tot dit tijd sowieso niet in actie zal komen.

Agüero kwam deze zomer transfervrij over van Manchester City. Hij maakte twee weken geleden als invaller pas zijn eerste minuten voor de Catalaanse club en stond afgelopen zaterdag tegen Alavés pas voor de tweede keer in de basis.