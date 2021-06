Nu ook slippertje buiten het veld van blunderdoelman Loris Karius

Nadat Karius de wereld rondging met zijn blunders tegen Real Madrid, ging het steil bergaf met de inmiddels 27-jarige Duitser. Liverpool leende hem twee seizoenen uit aan Besiktas, maar daar kon Karius nooit echt overtuigen. Vorig seizoen bij Union Berlin kwam de doelman slechts vijf keer in actie en dus keert Karius deze zomer voor de laatste keer terug naar Liverpool, waar zijn contract in 2022 afloopt.

De Duitser is al een tijdje aan het genieten van zijn vakantie, nu het EK in volle gang is. Karius verblijft momenteel in Griekenland, waar hij op een boot betrapt werd met een onbekende vrouw, al was duidelijk dat het niet zijn vriendin Sophia Thomalla betrof.

En dus mocht Karius het uitleggen op Twitter. „Gisteren kregen Sophia en ik foto’s van mijn vakantie toegespeeld”, aldus de doelman. „Waarop ik te zien ben met een andere vrouw. Het klopt, we zijn de laatste tijd uit elkaar gegroeid. Ik vind het spijtig dat alles nu uit elkaar valt en daarvoor wil ik mij excuseren.”

Presentatrice Sophia Thomalla (31) reageerde tegenover BILD kort en bondig op de breuk met Karius. „Hier is maar één ding over te zeggen: wij zijn twee verschillende mensen. Vanaf nu kan hij opnieuw doen wat hij wil, maar we kunnen vrienden blijven.”

