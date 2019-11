Foto’s - Nederlander (30) koning van het breakdancen

„Ik ben extreem blij dat ik nu driemaal heb gewonnen, dit had ik nooit durven dromen”, aldus Van Gorp, die in 2014 en 2017 ook al de beste was in de Red Bull BC One World Final. Dit jaar pakte hij ook al de wereldtitel tijdens het WK sportdans.

„Volgend jaar maart verwachten mijn vriendin Sara en ik een zoontje. We hebben al een dochtertje Cali en ik kan niet wachten om dit met hen te vieren. Ik ben helemaal overdonderd.” Red Bull BC One is de grootste en meest prestigieuze een-tegen-een breakdance-competitie van de wereld. Het event werd dit jaar voor de zestiende keer georganiseerd. In 2024 wordt breaking toegevoegd aan het olympisch programma.

Bekijk hieronder de finale van het WK breakdancen:

Netherlands' breakdancer Menno Van Gorp aka Menno (brown shirt) celebrates after winning the Red Bull BC One, the breakdance one-on-one battle world championship on November 09, 2019 in Mumbai. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) Horizontal Ⓒ AFP

