Geschorste Halep eist snel hoorzitting: ’Ik heb niks gebruikt’

De 31-jarige Halep werd in oktober voorlopig geschorst. Volgens de International Tennis Integrity Agency (ITIA) werd bij de voormalige nummer 1 van de wereld tijdens de US Open het verboden middel Roxadustat gevonden.

„Ik weet dat ik geen verboden middel heb gebruikt”, zei Halep op de website tennismajors.com. „Ik ben een groot voorstander van schone sporten en ben altijd tegen doping geweest.”

Hoorzitting eind mei?

Volgens Halep werd in februari een hoorzitting geschrapt omdat er extra getest moest worden en vorige maand zou hetzelfde zijn gebeurd. „De volgende stap is een hoorzitting eind mei, de 28e, maar die is erg onzeker omdat de ITF heeft gemeld dat ze die ook zou kunnen annuleren”, zei Halep over de houding van de internationale tennisfederatie.

„Als ze dat doet, dan is het bijna acht maanden geleden dat ik voorlopig geschorst ben en ik vind dat het niet eerlijk is om acht maanden door te brengen zonder zelfs maar veroordeeld te worden. Ik vraag niet om een speciale behandeling, ik vraag alleen om berechting. Hoe lang gaat dit nog duren?”

Halep won in 2018 Roland Garros en was een jaar later de beste op Wimbledon.