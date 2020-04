Hamilton droomt weg bij speciale foto met Senna

Het broertje van Hamilton reageerde direct op de foto. „Wow. Stel je eens voor. Hij zou trots op je zijn, broer.” Een fan concludeerde: ,Dit zou mijn dreamteam zijn. Dit is hét perfecte duo.”

’Een held’

De 35-jarige Hamilton is al sinds zijn jeugd een groot bewonderaar van Senna. „Hij was de coureur die mij als kind inspireerde, hij is nog altijd een held voor me en dat zal hij voor altijd blijven”, stelde hij eerder al.

„Ik ben opgegroeid met het kijken naar video’s van Senna, hij is de meest iconische coureur die ooit in F1 gezeten heeft. Hij was echt een icoon, een echte leider en een enorm talent.”

Canada 2017: Lewis Hamilton houdt trots de replica van de helm van Ayrton Senna omhoog. Ⓒ Hollandse Hoogte

In 2017 toen Hamilton in Canada het aantal pole positions van Senna (65e) evenaarde, kreeg hij van diens familie een replica van de geel-groene helm die zijn idool altijd droeg. „Ik sta te trillen”, bekende de (inmiddels) zesvoudig wereldkampioen, toen hij het hoofddeksel kreeg aangereikt.

San Marino 1994

Volgende week is het precies 26 jaar geleden dat Senna op 34-jarige overleed tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola.

De Braziliaan, die zich drie keer tot beste van de wereld kroonde, reed in zijn Williams aan de leiding toen zijn auto met een snelheid van 307 kilometer per uur van de baan vloog en tegen de muur bij de Tamburello-bocht knalde. Senna was op slag dood volgens doktoren.

Lewis Hamilton reed vorig jaar tijdens de Grand Prix van Brazilië met een helmontwerp, dat was afgeleid van dat van Ayrton Senna. Ⓒ AP

Bol van ellende

Het weekeinde in San Marino stond sowieso bol van ellende. Tijdens de vrije training op vrijdag maakte Rubens Barrichello een vreselijke klapper, waardoor hij in het ziekenhuis belandde.

Een dag later liet de Oostenrijker Roland Ratzenberger het leven bij een ongeluk op de baan. Later bleek dat Senna een Oostenrijkse vlag mee in zijn cockpit had genomen om zijn overleden collega van Simtek-Ford te kunnen eren.