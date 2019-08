’Testosteronlimiet is een zinloze wedloop’

Regerend wereldkampioene Caster Semenya weigert medicijnen te slikken om haar testosteronwaarde omlaag te brengen. Dat kost haar de deelname aan de WK in Doha. Ⓒ EPA

Amsterdam - Atlete Caster Semenya, de Zuid-Afrikaanse die medicijnen moet slikken om vrouwelijker te worden en zo mee te mogen doen aan de 800 meter, zal om die reden eind september ontbreken bij de WK in Doha. Ook het Zwitserse hooggerechtshof oordeelde deze week in het nadeel van de regerend wereldkampioene. Volgens sporthistoricus Max Dohle is de internationale atletiekfederatie (IAAF) een heilloze weg ingeslagen. Hij doet uit de doeken dat de IAAF zes jaar geleden zelfs geslachtsveranderende operaties heeft gefinancierd.