FC Twente richt pijlen op Manchester United-talent Pellistri

Pellistri kwam het afgelopen seizoen tot tien officiële wedstrijden bij United en ligt nog tot medio 2025 vast op Old Trafford. De rechtsbuiten werd in 2020 voor 8,5 miljoen euro door United gekocht van Penarol in Uruguay en daarna tweemaal verhuurd aan Deportivo Alavés.

FC Twente versterkte zich al met Younes Taha (PEC Zwolle), Youri Regeer (Ajax) en Naci Ünüvar (Ajax) en nam de vorig seizoen gehuurde Manfred Ugalde definitief over van SK Lommel. FC Twente was ook in de markt voor Ruben van Bommel, Marouan Azarkan en Thomas Beelen, maar die hebben gekozen voor respectievelijk AZ, FC Utrecht en Feyenoord.

FC Twente is op zoek naar nieuwe vleugelspelers na de verkoop van Vaclav Cerny aan Wolfsburg en het transfervrije vertrek van Virgil Misidjan.