Geen gevangenisstraf, wel megaboete voor Jérôme Boateng

De 33-jarige verdediger werd beschuldigd van mishandeling van zijn voormalige vriendin, die ook de moeder is van zijn tweelingdochters. Daarvoor riskeerde hij zelfs een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, maar het werd uiteindelijk dus een fikse boete.

Boateng zou zijn ex tijdens een vakantie in 2018 bij een ruzie opzettelijk lichamelijk letsel hebben toegebracht. De voetballer ontkende dat donderdag in de rechtbank middels zijn advocaat. De ex-geliefden zijn inmiddels al langere tijd verwikkeld in een juridisch gevecht over de voogdij van hun dochters.

Besmette getuige

Aanvankelijk zou Boateng in december 2020 al moeten voorkomen. Omdat een getuige besmet bleek met het coronavirus werd de zaak destijds opgeschort.

Boateng, die deze zomer na tien jaar Bayern München neerstreek bij het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz, kent op privé-gebied sowieso een uiterst turbulente periode. In februari van dit jaar verbrak hij zijn relatie met Kasia Lenhardt. Zes dagen later pleegde het model zelfmoord.

Boateng won met Bayern onder meer negen landstitels, vijf nationale bekers, twee keer de Champions League - in 2013 en 2020 - en twee keer het WK voor clubs. Hij werd in 2014 met zijn land wereldkampioen in Brazilië.