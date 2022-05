Swiatek dendert op Roland Garros vrolijk door met 31e zege op rij

Swiatek verloor in de tweede set na een voorsprong van 4-1 vier games achter elkaar, maar herpakte zich en haalde de partij alsnog zonder setverlies binnen.

Voor Swiatek was het haar 31e (!) zege op rij. De laatste nederlaag van de 20-jarige Poolse dateert van half februari. Ze verloor toen in Dubai van Jelena Ostapenko uit Letland. Daarna won de ontketende Swiatek de WTA 1000-toernooien in Doha, Indian Wells, Miami en Rome en het WTA 500-toernooi in Stuttgart.

In de vierde ronde wacht Swiatek een ontmoeting met de Française Alize Cornet of de Chinese Qinwen Zheng.

Begu

De Roemeense Irina-Camelia Begu maakte een einde aan de opmars van de Française Leolia Jeanjean, de nummer 227 van de wereld die met een wildcard mocht meedoen in Parijs. Jeanjean schakelde in de tweede ronde de Tsjechische Karolina Pliskova uit, maar was kansloos tegen Begu (6-1 6-4). De Roemeense nummer 63 van de wereld staat voor het eerst sinds 2016 in de vierde ronde van Roland Garros.