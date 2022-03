Premium Het beste van De Telegraaf

Toernooi door nieuwe stijl nog niet massaal door het publiek Jacht op ’vergeten’ Davis Cup: Oranje blij om weer thuis te spelen

Door Willem Held

Tallon Griekspoor (links) en Botic van de Zandschulp spelen voetvolley tijdens de training voor het Davis Cup-duel met Canada. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Het goede nieuws over Davis Cup-tennis is dat deze landencompetitie de coronacrisis en een ingrijpende herstructurering heeft overleefd. Minder florissant is de huidige status van deze aloude vorm van teamtennis, die nog steeds wordt geteisterd door afzeggingen van wereldtoppers. Daarom is Nederland vandaag en morgen in Den Haag torenhoog favoriet tegen Canada. Al maakt Robin Haase zich op zijn manier zorgen.