Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-aanwinst brengt Zwollenaren met cruciale goal terug in Eredivisie Thomas van den Belt na promotie PEC: ’Mooi scenario om zo weg te gaan’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Spelers van PEC Zwolle vieren de promotie naar de Eredivie. Ⓒ ANP

ALMERE - Ver in blessuretijd bokste keeper Jasper Schendelaar een bal, die het promotiefeestje van PEC Zwolle zou verstoren, met een prima reflex uit zijn doel. Een paar tellen later klonk het laatste fluitsignaal en was de terugkeer van de Zwollenaren op het hoogste niveau na één seizoen een feit. Met het 1-1 gelijkspel tegen Almere City verzekerde het team van trainer Dick Schreuder zich van een plek bij de bovenste twee in de Keuken Kampioen Divisie. De PEC-spelers klommen in de hekken en vierden feest met de fans, die enthousiast ’Eagles, Eagles, Zwolle komt eraan’ zongen, want komend seizoen heeft de Eredivisie naast de Gelderse en meerdere Rotterdamse derby’s ook weer een IJsselderby.