Mathieu van der Poel gebruikt gedwongen periode van rust voor knie-operatie

,,Deze operatie stond los van de rugblessure waarvan Mathieu momenteel herstellende is. Bij een eerdere valpartij liep hij een scheurtje in het kapsel van de knieschijf op. Als gevolg daarvan ontstond littekenweefsel, waarbij een ’verharde streng’ over een bot schuurde. Dat was verder pijnloos en hinderde Mathieu niet, maar met het oog op de toekomst was dit het juiste moment om te opereren”, aldus Alpecin-Fenix, dat verder meldt dat Van der Poel deze week een ’een positieve evaluatie’ onderging bij de Belgische sportchirurg Toon Claes.

Remedie

Van der Poel meldde zich begin dit jaar vanwege rugklachten af voor het WK veldrijden, dat over twee weken plaatsvindt. Met het oog op het wegseizoen neemt hij voorlopig sowieso rust.

Wanneer Van der Poel zijn eerste koers rijdt, is nog niet bekend. „Ik kan er niet veel over zeggen, het is niet anders”, liet Van der Poel eerder weten. „Door mijn rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af. De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn. Het zou stom zijn om toch te proberen het WK veldrijden te halen. Daar zijn we het allemaal over eens.”