Zilveren Patrick Roest kon niet sneller: ’Niet vaak zo naar de kloten geweest’

„Dit is zo dichtbij, dat doet wel pijn natuurlijk”, zei Roest na afloop voor de camera’s van de NOS. „Zeker als je het laatste rondje van mij ziet, 30,4, dan weet je dat Nils misschien wel te pakken was. Ik zat natuurlijk vroeg in het programma en moest een tijd neerzetten. Daar wilde ik alles aan doen en daardoor ging ik in de laatste twee rondjes iets te veel stuk. Toch weet ik dat ik niet sneller kon, want ik was helemaal naar de kloten. Zo ben ik niet vaak geweest na een wedstrijd, maar je baalt er wel van.”

„Na mijn race dacht ik dat mijn tijd wel genoeg kon zijn voor een medaille, maar ik had niet het gevoel dat ik zo dicht bij het goud zou komen.” Tijdens de race was Van der Poel bij elke passage van de streep zelfs trager dan Roest, behalve tijdens de laatste. „Ik heb nooit gedacht dat ik het goud al had, maar ik wist wel dat Nils een tandje erbij moest doen om het te halen. Hij heeft dat al vaker gedaan dit jaar, een afdalende 5 kilometer rijden. Dus je weet dat hij het kan”, aldus Roest.

Toch sluit de 26-jarige schaatser vooral positief af. „Dit geeft een goed gevoel, want ik zit dichter bij Van der Poel dan dit hele jaar. Dus op de 10 kilometer moet ik alles eruit halen wat erin zit, misschien is goud dan wel mogelijk.”

