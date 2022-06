Sport Kort: Carlos Tévez (38) stopt met voetballen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zeilers Lambriex en Van de Werken winnen wereldbeker in Almere

13.42 uur: Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben de wereldbekerwedstrijd in Almere gewonnen. De Nederlanders eindigden in de afsluitende medalrace in de 49er-klasse als vijfde en zagen de zege naar de Ieren Robert Dickson and Sean Waddilove gaan.

Voor Lambriex en Van de Werken was die prestatie voldoende om als eerste te eindigen in het klassement. Het duo kwam uit op 50 punten. Dickson en Waddilove werden tweede met 74 punten, voor de Oostenrijkers Benjamin Bildstein en David Hussl met 89 punten.

Pim van Vugt en Scipio Houtman eindigden als zevende.

Argentijnse voetballer Tévez (38) beëindigt loopbaan

12:58 uur Carlos Tévez heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. Dat maakte de 38-jarige aanvaller bekend in een Argentijnse televisieshow.

Tévez kwam een jaar geleden voor het laatst in actie bij Boca Juniors. Eerder speelde hij onder meer voor West Ham United, Manchester United, Manchester City en Juventus.

Tévez voetbalde 75 wedstrijden voor de nationale ploeg van Argentinië. De spits maakte deel uit van de selectie bij bij de Spelen van 2004 in Athene goud won. Tévez deed ook mee aan het WK van 2010, waar Argentinië in de kwartfinale strandde tegen Duitsland.

Belgische bondscoach Martínez vreest voor zware blessure Lukaku

10:11 uur De Belgische bondscoach Roberto Martínez denkt de komende interlands niet meer te kunnen beschikken over Romelu Lukaku. De 29-jarige spits van Chelsea viel vrijdag in de ontmoeting met Nederland in de Nations League in de eerste helft uit na een duel met Nathan Aké.

„Het ziet er niet goed uit”, zei Martínez, die zijn elftal in Brussel met 4-1 zag verliezen. „Over 48 uur zullen we een scan uitvoeren, maar ik betwijfel of hij nog in actie zal komen in deze interlandperiode. Hij heeft een enkelblessure.”

België speelt woensdag een thuiswedstrijd tegen Polen, gevolgd door uitduels met Wales (11 juni) en wederom Polen (14 juni).

Record voor honkballer Bogaerts bij Boston Red Sox

08:46 uur Honkballer Xander Bogaerts heeft een record verbroken. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse Koninkrijksteam, speelde zijn 1094e duel als kortestop voor de Boston Red Sox. Bogaerts passeerde daarmee Everett Scott, die ruim honderd jaar geleden zijn 1093e wedstrijd afwerkte.

Bogaerts kwam in de ontmoeting met Oakland Athletics, die met 7-2 werd gewonnen, tot een homerun, een tweehonkslag en drie binnengeslagen punten.