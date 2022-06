Sport Kort: judoka Sanne van Dijk wint Grand Slam van Tbilsi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Judoka Van Dijke wint goud bij Grand Slam in Tbilisi

18.18 uur: Judoka Sanne van Dijke (-70 kg) heeft op de Grand Slam van Tbilisi goud gewonnen. Ze won in de finale van Ai Tsunoda. De Spaanse verloor omdat ze van de scheidsrechter een derde straf wegens passiviteit uitgedeeld had gekregen. Geke van den Berg (-63 kg) en Hilde Jager (-70 kg) eindigden als vijfde in hun klasse.

Zondag komen Karen Stevenson (-78 kg) en Marit Kamps (+78 kg) nog in actie.

Van de Zandschulp begint in Rosmalen tegen Fin Ruusuvuori

17.41 uur: Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van het Libéma Open in Rosmalen de Finse tennisser Emil Ruusuvuori. De beste Nederlandse tennisser van het moment is als zesde geplaatst op het Brabantse grastoernooi. Hij zit in de bovenkant van het schema en kan verderop in het toernooi de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev als tegenstander krijgen.

Tallon Griekspoor begint tegen Aljaz Bedene uit Slovenië. Hij kan in de tweede ronde al op de Canadees Felix Auger-Aliassime stuiten, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

Jesper de Jong neemt het op tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Jenson Brooksby. Tim van Rijthoven en Robin Haase, die net als De Jong een wildcard kregen beginnen tegen een qualifier.

In het dubbelspel nemen Haase en Matwé Middelkoop het als koppel op tegen Griekspoor en Medvedev, die op een wildcard samen dubbel spelen in Rosmalen.

Het hoofdtoernooi gaat maandag van start.

Hockeysters verliezen van Engeland in Pro League

17.11 uur: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League met 3-1 verloren van Engeland. In Londen was de verjongde ploeg van bondscoach Jamilon Mülders, waar de speelsters van Den Bosch en SCHC ontbraken, niet opgewassen tegen de Engelse hockeysters.

Het is de tweede nederlaag van de hockeysters in de Pro League. In april werd ook een duel met India verloren.

Groot-Brittannië kwam in het Lee Valley Hockey and Tennis Centre in Londen in het tweede kwart op voorsprong via Anna Toman, die scoorde uit een strafcorner. Isabelle Petter maakte er in het derde kwart 2-0 van. Uit een strafcorner maakte Maxime Kerstholt de eerste treffer voor Oranje. Maar de Engelsen liepen weer uit via een benutte strafbal van Grace Balsdon. Ondanks kansen van Felice Albers was dat ook de eindstand.

De hockeysters spelen zondag de tweede wedstrijd tegen Engeland.

MotoGP-coureur Aleix Espargaro pakt poleposition in Barcelona

15.55 uur: Aleix Espargaro vertrekt zondag in Barcelona vanaf de beste startpositie in de MotoGP-klasse bij de Grote Prijs van Catalonië. De Spaanse motorcoureur wordt op de eerste startrij vergezeld door de Italiaan Francesco Bagnaia en de Fransman Fabio Quartararo.

Bagnaia won vorige week in Italië de achtste wedstrijd van het wereldkampioenschap. Espargaro ligt in het klassement 8 punten achter leider Quartararo.

Zeilers Lambriex en Van de Werken winnen wereldbeker in Almere

13.42 uur: Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben de wereldbekerwedstrijd in Almere gewonnen. De Nederlanders eindigden in de afsluitende medalrace in de 49er-klasse als vijfde en zagen de zege naar de Ieren Robert Dickson and Sean Waddilove gaan.

Voor Lambriex en Van de Werken was die prestatie voldoende om als eerste te eindigen in het klassement. Dickson en Waddilove werden tweede, voor de Oostenrijkers Benjamin Bildstein en David Hussl. Pim van Vugt en Scipio Houtman eindigden als zevende.

Bij de vrouwen ging de eindzege in 49erFX-klasse ook naar een Nederlands team. Odile van Aanholt en Annette Duetz bleven het Belgische koppel Isaura Maenhaut en Anouk Geurts net voor. Brons was er voor de Australische vrouwen Olivia Price en Evie Haseldine.

Van Aanholt en Duetz besloten vorige week dat ze tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs met elkaar doorgaan. Duetz pakte in 2021 met Annemiek Bekkering de bronzen olympische medaille in Tokio in de 49erFX. Van Aanholt werd in dezelfde skiffboot, niet veel later dat jaar in Oman, wereldkampioen samen met Elise de Ruijter.

Argentijnse voetballer Tévez (38) beëindigt loopbaan

12.58 uur: Carlos Tévez heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. Dat maakte de 38-jarige aanvaller bekend in een Argentijnse televisieshow.

Tévez kwam een jaar geleden voor het laatst in actie bij Boca Juniors. Eerder speelde hij onder meer voor West Ham United, Manchester United, Manchester City en Juventus.

Tévez voetbalde 75 wedstrijden voor de nationale ploeg van Argentinië. De spits maakte deel uit van de selectie bij bij de Spelen van 2004 in Athene goud won. Tévez deed ook mee aan het WK van 2010, waar Argentinië in de kwartfinale strandde tegen Duitsland.

Belgische bondscoach Martínez vreest voor zware blessure Lukaku

10.11 uur: De Belgische bondscoach Roberto Martínez denkt de komende interlands niet meer te kunnen beschikken over Romelu Lukaku. De 29-jarige spits van Chelsea viel vrijdag in de ontmoeting met Nederland in de Nations League in de eerste helft uit na een duel met Nathan Aké.

„Het ziet er niet goed uit”, zei Martínez, die zijn elftal in Brussel met 4-1 zag verliezen. „Over 48 uur zullen we een scan uitvoeren, maar ik betwijfel of hij nog in actie zal komen in deze interlandperiode. Hij heeft een enkelblessure.”

België speelt woensdag een thuiswedstrijd tegen Polen, gevolgd door uitduels met Wales (11 juni) en wederom Polen (14 juni).

Record voor honkballer Bogaerts bij Boston Red Sox

08.46 uur: Honkballer Xander Bogaerts heeft een record verbroken. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse Koninkrijksteam, speelde zijn 1094e duel als kortestop voor de Boston Red Sox. Bogaerts passeerde daarmee Everett Scott, die ruim honderd jaar geleden zijn 1093e wedstrijd afwerkte.

Bogaerts kwam in de ontmoeting met Oakland Athletics, die met 7-2 werd gewonnen, tot een homerun, een tweehonkslag en drie binnengeslagen punten.