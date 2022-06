Sport Kort: Vrees voor zware blessure Romelu Lukaku

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Belgische bondscoach Martínez vreest voor zware blessure Lukaku

10:11 uur De Belgische bondscoach Roberto Martínez denkt de komende interlands niet meer te kunnen beschikken over Romelu Lukaku. De 29-jarige spits van Chelsea viel vrijdag in de ontmoeting met Nederland in de Nations League in de eerste helft uit na een duel met Nathan Aké.

„Het ziet er niet goed uit”, zei Martínez, die zijn elftal in Brussel met 4-1 zag verliezen. „Over 48 uur zullen we een scan uitvoeren, maar ik betwijfel of hij nog in actie zal komen in deze interlandperiode. Hij heeft een enkelblessure.”

België speelt woensdag een thuiswedstrijd tegen Polen, gevolgd door uitduels met Wales (11 juni) en wederom Polen (14 juni).

Record voor honkballer Bogaerts bij Boston Red Sox

08:46 uur Honkballer Xander Bogaerts heeft een record verbroken. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse Koninkrijksteam, speelde zijn 1094e duel als kortestop voor de Boston Red Sox. Bogaerts passeerde daarmee Everett Scott, die ruim honderd jaar geleden zijn 1093e wedstrijd afwerkte.

Bogaerts kwam in de ontmoeting met Oakland Athletics, die met 7-2 werd gewonnen, tot een homerun, een tweehonkslag en drie binnengeslagen punten.