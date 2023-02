Hoost hoopt dat Verhoeven meedoet aan Glory-toernooi: ’Alleen de besten moeten daar staan’

Omdat titelhouder Rico Verhoeven naar alle waarschijnlijkheid ontbreekt tijdens de eerste editie, valt in december zoals het er nu uitziet niet de echte kampioensgordel te winnen. Al moet The King of Kickboxing in het najaar natuurlijk wel eerst zijn titel met succes zien te verdedigen. Dat doet hij tegen de winnaar van een gevecht in juni, tussen Antonio Plazibat en de man die het sterkste blijkt tijdens een mini-toernooi in april.

Om de zogeheten Glory World Grand Prix eer aan te doen, vindt Hoost eigenlijk wel dat de kampioen, momenteel Verhoeven dus, uiteindelijk mee móét doen aan het toernooi, dat een kopie is van de K-1 van vroeger. „Alleen de besten moeten daar staan”, is Mister Perfect stellig.

Nederlanders hebben het toernooi in Japan altijd gedomineerd. Hoost won vier keer: in 1997, 1999, 2000 en 2002. Daarnaast ging hij één keer onderuit in de finale, in 1993, tijdens de eerste editie. Niemand won de K-1 World Grand Prix vaker dan Hoost, al kwam Sem Schilt eveneens tot vier zeges zeges. Peter Aerts bleef steken op drie overwinningen, maar is met 17 deelnames wel recordhouder wat betreft het aantal deelnames.