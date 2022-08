Pattinama-Kerkhove en De Jong lopen US Open mis

Gijs Brouwer hoopt zich later op vrijdag wel te plaatsen voor de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. De 26-jarige Nederlander, geboren in Texas, neemt het op tegen de Brit Paul Jubb.

De partij van De Jong tegen Delbonis moest in de derde set bij een stand van 5-3 voor de Argentijn worden stilgelegd vanwege regen. Na een onderbreking van ruim een uur werd het duel hervat. De Jong (22) slaagde er niet meer in de partij naar zich toe te trekken.

Suzan Lamens en Arianne Hartono werden uitgeschakeld in respectievelijk de eerste en tweede ronde van de kwalificaties. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en Arantxa Rus zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst allemaal rechtstreeks toegelaten in New York.

Van Rijthoven opent

Van de Nederlandse deelnemers aan de US Open komt Tim van Rijthoven maandag als eerste in actie. Van Rijthoven speelt om 11.00 uur Amerikaanse tijd (17.00 uur in Nederland) de eerste partij op baan 6. De 25-jarige Brabander, die tijdens het grasseizoen opzien baarde door het ATP-toernooi van Rosmalen te winnen en de vierde ronde te bereiken op Wimbledon, treft in de eerste ronde een qualifier.

Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus komen maandag op de openingsdag van het Amerikaanse grandslamtoernooi ook in actie. Van de Zandschulp, als 21e geplaatst, speelt de derde partij van de dag op baan 8. Ook hij treft een qualifier. Van de Zandschulp is nu nog actief in Winston-Salem, waar hij vrijdag aantreedt in de halve finales. Rus, de enige Nederlandse in het vrouwentoernooi, speelt de vierde partij op baan 5. De 31-jarige Westlandse neemt het op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 31 van de plaatsingslijst.

De Rus Daniil Medvedev, nummer 1 van de wereld en titelverdediger bij de mannen, opent maandag het programma in het Arthur Ashe-stadion. Serena Williams speelt de eerste avondpartij. Voor de 40-jarige Amerikaanse, winnares van 23 grandslamtitels, is de US Open vermoedelijk haar laatste toernooi.