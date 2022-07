Ajax ziet in Conceiçao potentiele opvolger Antony

Voetbal

VIDEO Son wacht eigen ploeg op op vliegveld Seoul

Tottenham Hotspur is voor een trainingskamp en tour naar Zuid-Korea afgereisd. Dat doet het mede doordat het een van de beste Zuid-Koreaanse spelers ooit in zijn gelederen heeft met Heung-Min Son. De aanvaller was al voor zijn ploeggenoot in zijn geboorteland.