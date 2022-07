Premium Het beste van De Telegraaf

Liefhebber en perfectionist Frédérique Matla: het hockeymeisje dat per ongeluk een superspits werd

Door Steven Kooijman

Frédérique Matla: „Het moet wel leuk blijven, vind ik. Dat zal altijd mijn drijfveer zijn.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

AMSTELVEEN - Eigenlijk, zegt Frédérique Matla, is al dat gehockey een beetje uit de hand gelopen. Het is haar overkomen, met wederzijdse goedkeuring, dat wel. In het finaleweekend van het WK in het Spaanse Terrassa kan Oranje de brille van de spits met een voorliefde voor het middenveld goed gebruiken.