Shorttrackers lijken klaar voor Olympische Spelen ‘Als Sjinkie een beetje zanikt, zit het wel goed’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Het fanatisme spat er tijdens de eerste training van de Nederlandse shorttrackploeg meteen vanaf bij Sjinkie Knegt. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

PEKING - Het fanatisme spat er vrijdagmiddag vanaf tijdens de eerste training van de shorttrackers in het Capital Indoor Stadium in Peking. Sjinkie Knegt is ontspannen, maar scherp als een mes, bondscoach Jeroen Otter laat zich gelden met enkele luide aanwijzingen en topfavoriet Suzanne Schulting flitst over het ijs. Met de vorm van de shorttrackers en de sfeer binnen de selectie lijkt het wel snor te zitten.