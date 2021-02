Positie John van den Brom staat nu al ter discussie

Voor John van den Brom dreigt een supersnel einde van zijn Belgische avontuur. Ⓒ HH/ANP

John van den Brom leek eerder dit seizoen in een gespreid bedje terecht te komen, toen hij FC Utrecht verruilde voor RC Genk. De club uit de Belgische mijnstreek draaide op volle toeren en met Van den Brom aan het roer veroverde RC Genk zelfs de koppositie. Inmiddels is er van dat mooie plaatje weinig meer over. Na slechts vijf punten uit de laatste negen wedstrijden dreigt voor Van den Brom een supersnel einde van zijn Belgische avontuur.