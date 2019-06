Wiegman ziet na zege nu ’voordeel’ van spelen op zaterdagmiddag

„Natuurlijk gaat de knop snel om en gaan we ons focussen op de halve finale”, zei de trainer na de gewonnen kwartfinale (2-0) tegen Italië. „Maar we gaan vanavond wel even een feestje vieren. Dat is het voordeel van spelen om 15.00 uur ’s middags, dan heb je de avond nog. Elk nadeel heeft zijn voordeel”, zei Wiegman Cruijffiaans.

Begin deze week deed de KNVB het verzoek om de wedstrijd tegen Italië later te laten beginnen, omdat de temperatuur in Valenciennes ontzettend hoog zou zijn. Dat verzoek werd door de FIFA afgewezen, waardoor Oranje zaterdagmiddag onder tropische omstandigheden moest voetballen.

„Na rust benutten we de ruimtes die er lagen veel beter”, zei de winnende trainer. „De eerste helft was het wandelen, de tweede werd er gerend. Nu staan we in de halve finale en hebben we alleen nog maar te winnen. Dat vind ik zeker”, aldus de coach.