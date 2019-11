Het grote mysterie Ibrahim Afellay

De aanhang van PSV smacht naar speelminuten voor Ibrahim Afellay. Ⓒ Foto’s Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Het is vandaag op de kop af 23 maanden geleden dat Ibrahim Afellay (33) zijn laatste officiële duel speelde. Dat was namens Stoke City, op Stamford Bridge tegen Chelsea. Bijna twee jaar later wordt de 53-voudig international door PSV niet eens meer meegenomen naar Lissabon. De middenvelder had meer aan drie goede trainingsdagen, zei trainer Mark van Bommel. Al vijf maanden werkt hij aan de terugkeer waar de aanhang en hijzelf zo naar hunkeren. Maar de vraagtekens worden groter. Waar blijft Ibi?