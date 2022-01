Formule 1 verplicht vaccinatie voor al het personeel

Het betekent dat coureurs, teamleden, maar ook bijvoorbeeld VIP-gasten en mediavertegenwoordigers gevaccineerd dienen te zijn. Eind vorig seizoen deden alle Formule 1-coureurs in een video al een oproep aan eenieder om zich te laten vaccineren.

In de seizoenen 2020 en 2021 waren de regels rondom het virus al streng binnen de Formule 1-paddock. Er is continu een mondkapjesplicht geweest en een streng testbeleid, zowel voor- als tijdens een weekeinde. Dat protocol heeft goed gewerkt, getuige het aantal races dat is georganiseerd en het betrekkelijk lage aantal besmettingen. Vorig seizoen miste alleen Kimi Räikkönen een race na een positieve test, namelijk in Zandvoort.

Komend seizoen staat een recordaantal van 23 Grand Prixs op de kalender. Het is mogelijk dat door de vaccinatieplicht de regels binnen de paddock wat versoepeld worden. Ook het afgelopen jaar was er gestaag al meer mogelijk. Zo mochten coureurs de mondkapjes af doen bij de televisie-interviews, waren er meer gasten welkom bij de teams en werd de paddock ook weer opengesteld voor journalisten en fotografen.