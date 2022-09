Gakpo trots op Evenepoel: ’Als ik zijn naam zie, kijk ik stiekem hoe hij het doet’

De PSV-aanvaller zegt tegen de NOS: „Als ik nu zijn naam voorbij zie komen, kijk ik wel even stiekem hoe hij het allemaal doet. En het gaat goed, dus ik ben trots op hem”.

Dat de 22-jarige Vlaming één van de grootste wielertalenten zou worden van zijn generatie, heeft Gakpo niet echt zien aankomen. „Ik dacht dat hij voetballer wilde worden. Op een gegeven moment ging hij weg bij PSV en een paar jaar later hoorden we dat hij een of andere wielerkoers had gewonnen, of het in ieder geval goed had gedaan.”

Of Evenepoel tijdens het fietsen naar school weleens demarreerde? „Nee, anders had ik het wel tegen hem gezegd dat die sport hem beter zou liggen.”