Guus Til en wereldgoal Bryan Linssen bezorgen Feyenoord zege op Heerenveen

De Rotterdammers wisten Heerenveen direct onder druk te zetten. Het resulteerde al rap in de 1-0 voor de ploeg van trainer Slot. Guus Til haalde trekker over in de 12e minuut: 1-0. In het vervolg van de eerste helft had Feyenoord de overhand, maar miste de brille in de eindpass steeds.

Heerenveen zocht het vooral in spaarzame tegenaanvallen, waarbij vooral Tibor Halilovic in goede schietpositie kwam. Hij maaide echter volledig over de bal heen. De Friezen kregen best veel ruimte van de Rotterdammers op het middenveld, maar deden er niet heel veel mee verder. De theepauze werd met de 1-0 tussenstand bereikt.

Kuip in vuur en vlam

Direct na rust brak Heerenveen via een fraaie tegenaanval uit, waardoor Henk Veerman alleen op Justin Bijlow kwam. De lange spits lobde de bal echter nét over. In de 60e minuut viel de goal wel aan de andere kant, en hoe. Alireza Jahanbakhsh gaf de bal op Bryan Linssen, die met een schitterende bal achter het standbeen de Kuip in vuur en vlam zette: 2-0. Even daarvoor was een treffer van Jahanbakhsh juist nog afgekeurd door buitenspel, na ingrijpen van de VAR. Voor Linssen was het zijn 100e goal in de Eredivisie.

Het leek een probleemloze avond te worden voor Slot en de zijnen, maar een kleine tien minuten voor tijd schoot Joey Veerman heel knap ineens de 2-1 op het bord. Maar Til maakte in de 89e minuut aan alle twijfels een einde: 3-1.

Voor de Rotterdammers was het de vierde zege dit seizoen in de Eredivisie, na vijf wedstrijden. Ze verloren alleen van FC Utrecht. De achterstand op koploper Ajax is 4 punten, met een duel minder gespeeld.

Feyenoorder Toornstra: gedaan wat we moesten doen

Even leek Feyenoord tegen sc Heerenveen nog in de problemen te komen. In de 82e minuut scoorde de tegenstander, 2-1. „Maar ik had niet het gevoel dat het nog spannend zou worden”, zei aanvoerder Jens Toornstra bij ESPN. Guus Til maakte er met zijn tweede en Feyenoords derde kort later 3-1 van.

„We hadden enkele dagen eerder gewonnen van PSV, maar zo’n zege is minder waard als we vervolgens zouden verliezen van Heerenveen”, vervolgde Toornstra. „Zover hebben we het niet laten komen. We hebben geprobeerd veel intensiteit op de mat leggen, veel druk te zetten. Dat ging vaak goed, maar niet altijd. Daardoor kregen zij ook kansen. Maar al met al was het een mooie overwinning.”

Coach Arne Slot was, onder meer, blij met de openingsfase. „We hadden zondag een mooie maar ook zware wedstrijd bij PSV gehad”, zei hij bij ESPN. „Dan is het bijzonder prettig dat we vandaag al zo snel opnieuw op voorsprong komen. Het was een intense wedstrijd, waar we heel veel energie in hebben gestoken. Ik vind het heel knap dat we dit zo kort na PSV hebben kunnen laten zien.”