CAS begint dopingzaak tegen olympiër

Het CAS heeft voor de Olympische Spelen een commissie voor spoedzaken (ad hoc) opgezet in Pyeongchang. Die zal zich over de zaak buigen. Een termijn is nog niet bekendgemaakt. Meldonium staat sinds 1 januari 2016 op de verboden lijst, waarna meer dan 150 Russische atleten, onder wie tennisster Maria Sjarapova, werden betrapt.

Mocht het kloppen dan kan het OAR-team de bronzen plak inleveren. Ook dreigt de kans dat de Russische ploeg op de sluitingsceremonie alsnog onder de eigen vlag het stadion mag betreden in gevaar te komen. De curlingfederatie van Rusland heeft een 'noodcommissie' opgezet om de dopingzaak te onderzoeken, zo liet de voorzitter Dmitri Svisjtsjev weten.

Alexander Kroesjelnitski in actie. Ⓒ AFP