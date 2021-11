Willem II-trainer Fred Grim: ’Ook Ajax heeft zwakke plekken’

„We moeten de uitslag van de MRI-scan afwachten om te zien wat er precies aan de hand is”, aldus trainer Fred Grim van de Tilburgers.

Jeugdspeler Sam Tel neemt de plek van Bergström in de wedstrijdselectie over. Grim: „Sam doet het goed bij Willem II onder 21. Hij heeft vandaag voor het eerst met de selectie meegetraind en laat een ontspannen indruk achter. Hij speelt graag de bal vooruit, daar houd ik van. Maar hij is nog jong en moet uiteraard nog het een en ander leren. Meetrainen met het eerste draagt daaraan bij.”

Willem II is na een goede competitiestart ver teruggezakt in de Eredivisie. De laatste zege dateert van ruim twee maanden terug. Op 25 september won Willem II met 2-1 van PSV. Grim acht de Brabanders desondanks niet kansloos in de Johan Cruijff ArenA. „De kwaliteiten van Ajax zijn voor iedereen bekend. Maar hoe sterk Ajax ook is, ze hebben ook zwakke plekken of mindere momenten. Ze hebben het tegen FC Utrecht, Heracles, Sparta en Go Ahead lastig gehad. Daar willen wij ook voor zorgen.”