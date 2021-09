Jos Verstappen na overwinning Max uit voorzorg naar ziekenhuis

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Jos Verstappen Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Jos Verstappen is na de overwinning van zijn zoon Max met een helikopter naar het ziekenhuis in Roermond gebracht. De voormalig Formule 1-coureur kreeg last van ernstige steken in zijn buik, maar laat weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.