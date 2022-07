Max Verstappen gaat Mark Webber evenaren in Oostenrijk

Geracet wordt er komend weekeinde in zekere zin ook twee keer, want na Imola is Spielberg het tweede decor dit seizoen van een sprintweekeinde. Dat betekent dus een kwalificatie op vrijdag en de sprintrace op zaterdag bepaalt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. De winnaar van de sprintrace pakt ook nog eens acht WK-punten.

Verstappen rijdt zondag zijn 129e race voor Red Bull Racing. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Mark Webber, tot dusver de meest productieve coureur namens het Brits-Oostenrijkse team.

De Limburgse coureur gaat het race-weekeinde met vertrouwen tegemoet en weet zich aangemoedigd door zeker 50.000 landgenoten. ,,Ik heb goede herinneringen aan het racen in Oostenrijk, dus ik kijk ernaar uit om terug te gaan”, stelt Verstappen, die al vier keer won op de Red Bull Ring. ,,Het is een interessant circuit met niet veel bochten en erg leuk om te rijden. De sfeer is altijd geweldig, het is prachtig om de fans te zien op de tribunes en ik denk dat de mensen hier over het algemeen genieten van het weekeinde. Op Silverstone was het een lastige race, maar we kijken vooruit en hopelijk kunnen we weer een goed resultaat neerzetten en het maximale aantal punten halen tijdens een sprintweekeinde op ons thuiscircuit. Ik verwacht dat het een goed weekeinde wordt voor ons.”