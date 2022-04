LIVE Eredivisie: Ajax met Schuurs, Klaassen en Kudus

FC Groningen - Ajax

Om 16.30 uur trapt koploper Ajax af bij FC Groningen. De Amsterdammers hebben een voorsprong van twee punten op PSV en zijn bij een zege weer een stapje verder in de richting van prolongatie van de landstitel. De thuisclub staat achtste en is volop in de race voor de play-offs om Europees voetbal.

Ajax treedt aan met drie wijzigingen in de ploeg. Trainer Erik ten Hag mist de geschorste Antony, Lisandro Martinez en Edson Alvarez begint op de bank. Perr Schuurs neemt centraal achterin de plek van Martinez over. Davy Klaassen vervangt Alvarez en Mohammed Kudus neemt de plek van Antony over.

FC Twente - PSV

Na FC Groningen-Ajax gaat het in volle vaart verder naar Enschede. Daar staan vanaf 18.45 uur FC Twente en PSV tegenover elkaar. De Eindhovenaren kunnen na deze speelronde zomaar koploper zijn, terwijl FC Twente de vierde plaats wil verstevigen. De formatie van Ron Jans staat twee punten voor op achtervolger AZ.

AZ - Vitesse

Datzelfde AZ begint om 20.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Een tegenstander die de Alkmaarders in eigen huis meestal wel ligt, de laatste thuisnederlaag dateert van 2009. Vitesse staat zesde en kan bij een zege die plaats verstevigen ten opzichte van FC Utrecht, dat een punt minder heeft.

RKC Waalwijk - FC Utrecht

De Utrechters starten op hetzelfde tijdstip als AZ en Vitesse met hun bezoekje aan RKC Waalwijk. Zonder de weggestuurde René Hake moet Rick Kruys zijn ploeg naar de eerste driepunter onder zijn leiding sturen. Gemakkelijk zal het niet worden, want de Waalwijkers wonnen voor de interlandbreak knap bij Vitesse. RKC staat veertiende, vijf punten boven de rode streep.

Feyenoord - Willem II

De zaterdagavond wordt in De Kuip afgesloten met de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II. De Rotterdammers staan derde met een punt voorsprong op FC Twente, terwijl de Tilburgers in een uiterst spannende degradatiestrijd verwikkeld zijn. De ploeg staat nog op een veilige vijftiende plaats, maar de concurrentie volgt op respectievelijk een, twee en drie punten achterstand. De bal in De Kuip gaat om 21.00 uur rollen.

Programma Eredivisie Speelronde 27

Zaterdag 2 april

16.30 uur: FC Groningen - Ajax

18.45 uur: FC Twente - PSV

20.00 uur: AZ - Vitesse

20.00 uur: RKC Waalwijk - FC Utrecht

21.00 uur: Feyenoord - Willem II

Zondag 3 april

12.15 uur: PEC Zwolle - Go Ahead Eagles

14.30 uur: Fortuna Sittard - Heracles Almelo

14.30 uur: Sparta Rotterdam - SC Heerenveen

16.45 uur: SC Cambuur - NEC

