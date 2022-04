LIVE Eredivisie: PSV snel op achterstand bij FC Twente

FC Twente - PSV

In Enschede staan vanaf 18.45 uur FC Twente en PSV tegenover elkaar. De Eindhovenaren moeten na de winst van Ajax in Groningen in de achtervolging, terwijl FC Twente de vierde plaats wil verstevigen en misschien wel de nummer 3 is na deze speelronde. De formatie van Ron Jans staat twee punten voor op achtervolger AZ en maar eentje achter Feyenoord.

Cody Gakpo zit bij PSV op de bank. De international is hersteld van de blessure die hij ruim twee weken geleden opliep aan zijn enkel en knie, maar trainer Roger Schmidt wil nog niet direct met hem beginnen. De Duitse coach houdt vast aan hetzelfde basiselftal als tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. Erick Gutierrez keerde laat terug na de interlandperiode met Mexico, maar de middenvelder kan gewoon spelen. Naast Gakpo keert ook André Ramalho terug in de spelersgroep. De Braziliaanse centrale verdediger was drie maanden afwezig vanwege een enkeloperatie.

AZ - Vitesse

Datzelfde AZ begint om 20.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Een tegenstander die de Alkmaarders in eigen huis meestal wel ligt, de laatste thuisnederlaag dateert van 2009. Vitesse staat zesde en kan bij een zege die plaats verstevigen ten opzichte van FC Utrecht, dat een punt minder heeft.

Bekijk ook: Fredrik Midtsjø terug bij AZ voor subtopper met Vitesse

RKC Waalwijk - FC Utrecht

De Utrechters starten op hetzelfde tijdstip als AZ en Vitesse met hun bezoekje aan RKC Waalwijk. Zonder de weggestuurde René Hake moet Rick Kruys zijn ploeg naar de eerste driepunter onder zijn leiding sturen. Gemakkelijk zal het niet worden, want de Waalwijkers wonnen voor de interlandbreak knap bij Vitesse. RKC staat veertiende, vijf punten boven de rode streep.

Feyenoord - Willem II

De zaterdagavond wordt in De Kuip afgesloten met de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II. De Rotterdammers staan derde met een punt voorsprong op FC Twente, terwijl de Tilburgers in een uiterst spannende degradatiestrijd verwikkeld zijn. De ploeg staat nog op een veilige vijftiende plaats, maar de concurrentie volgt op respectievelijk een, twee en drie punten achterstand. De bal in De Kuip gaat om 21.00 uur rollen.

FC Groningen - Ajax 1-3

Eerder op de zaterdag won Ajax met 3-1 bij FC Groningen. Via Jørgen Strand Larsen nam de formatie van Danny Buijs nog wel de leiding, maar door goals van Davy Klaassen en Dusan Tadic (strafschop) draaiden de bezoekers de rollen nog voor rust om. In blessuretijd gooide Steven Berghuis de wedstrijd in het slot.

Bekijk ook: Manchester United kan Erik ten Hag voor ruim twee miljoen euro oppikken bij Ajax

Programma en uitslagen Eredivisie Speelronde 27

Zaterdag 2 april

FC Groningen - Ajax 1-3

18.45 uur: FC Twente - PSV

20.00 uur: AZ - Vitesse

20.00 uur: RKC Waalwijk - FC Utrecht

21.00 uur: Feyenoord - Willem II

Zondag 3 april

12.15 uur: PEC Zwolle - Go Ahead Eagles

14.30 uur: Fortuna Sittard - Heracles Almelo

14.30 uur: Sparta Rotterdam - SC Heerenveen

16.45 uur: SC Cambuur - NEC

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie