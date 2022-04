LIVE Eredivisie: vroege goals bij afsluitend duel 28e speelronde

Het Eredivisie-weekeinde wordt afgesloten met de wedstrijd tussen Cambuur en NEC.

Sparta en Heerenveen sprokkelen

Sparta Rotterdam heeft in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie weer een punt gepakt. De ploeg van trainer Henk Fraser speelde op Het Kasteel met 1-1 gelijk tegen sc Heerenveen. Sparta had kansen op meer, maar Lennart Thy miste een strafschop.

Heracles wint in Sittard

Fortuna Sittard heeft in de strijd tegen degradatie een kostbare nederlaag geleden. De Limburgers gingen voor eigen publiek onderuit tegen Heracles Almelo: 0-2. Fortuna zakte door het verlies naar de voorlaatste plaats. Heracles staat dankzij de zege op 30 punten en is daarmee hard op weg naar weer een jaar voetbal in de Eredivisie.

PEC - Go Ahead Eagles: 0-1

Go Ahead Eagles heeft zondag ook de tweede IJsselderby van dit seizoen gewonnen. Philippe Rommens schoot de club uit Deventer in de 3e minuut van de blessuretijd langs PEC Zwolle: 0-1. De Belg mocht van buiten het strafschopgebied vrij uithalen en krulde de bal met links over doelman Kostas Lamprou in de kruising. Begin dit seizoen won Go Ahead Eagles in de eigen Adelaarshorst met dezelfde cijfers van de streekgenoot.

Feyenoord - Willem II: 2-0

Feyenoord heeft aan de thuiswedstrijd tegen Willem II met moeite 3 punten overgehouden. Luis Sinisterra en Bryan Linssen bezorgden de Rotterdammers een nipte overwinning op de nummer 15 van de Eredivisie: 2-0.

AZ - Vitesse 3-1

AZ heeft Vitesse weer een nederlaag toegebracht in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen versloeg de Arnhemmers in Alkmaar met 3-1. Vitesse pakte slechts 5 punten uit de laatste acht competitiewedstrijden en werd tussendoor ook door AS Roma uitgeschakeld in de Conference League.

RKC Waalwijk - FC Utrecht 1-1

Rick Kruys heeft zijn eerste wedstrijd als interim-trainer van FC Utrecht net niet kunnen winnen. De 36-jarige voormalig middenvelder zag zijn elftal bij RKC in blessuretijd een voorsprong weggeven: 1-1. Michiel Kramer kopte via de binnenkant van de paal raak voor de thuisploeg.

FC Twente - PSV 3-3

PSV heeft in de strijd om de landstitel kostbare punten verspeeld. De Eindhovenaren knokten zich bij FC Twente terug van een achterstand van drie doelpunten: 3-3. PSV heeft nu 4 punten minder dan Ajax. Voor PSV betekende het het eerste puntenverlies in twee maanden tijd. De vorige zes competitieduels wist het elftal van trainer Roger Schmidt te winnen.

FC Groningen - Ajax 1-3

Eerder op de zaterdag won Ajax met 3-1 bij FC Groningen. Via Jørgen Strand Larsen nam de formatie van Danny Buijs nog wel de leiding, maar door goals van Davy Klaassen en Dusan Tadic (strafschop) draaiden de bezoekers de rollen nog voor rust om. In blessuretijd gooide Steven Berghuis de wedstrijd in het slot.

Programma en uitslagen Eredivisie Speelronde 27

Zaterdag 2 april

FC Groningen - Ajax 1-3

FC Twente - PSV 3-3

AZ - Vitesse 3-1

RKC Waalwijk - FC Utrecht 1-1

Feyenoord - Willem II 2-0

Zondag 3 april

PEC Zwolle - Go Ahead Eagles 0-1

Fortuna Sittard - Heracles Almelo 1-1

14.30 uur: Sparta Rotterdam - SC Heerenveen

16.45 uur: SC Cambuur - NEC

