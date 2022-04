LIVE Volg de beladen IJsselderby op de voet

Om 12.15 uur openen PEC en Go Ahead Eagles de voetbalzondag. De immer beladen IJsselderby tussen de twee clubs heeft een extra lading nu de Zwollenaren in grote degradatienood verkeren en de grote rivaal hen zondag een duwtje de verkeerde kant op kan geven.

Bekijk ook: Degradatienood zorgt voor extra spanning op IJsselderby

Feyenoord - Willem II: 2-0

Feyenoord heeft aan de thuiswedstrijd tegen Willem II met moeite 3 punten overgehouden. Luis Sinisterra en Bryan Linssen bezorgden de Rotterdammers een nipte overwinning op de nummer 15 van de Eredivisie: 2-0.

AZ - Vitesse 3-1

AZ heeft Vitesse weer een nederlaag toegebracht in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen versloeg de Arnhemmers in Alkmaar met 3-1. Vitesse pakte slechts 5 punten uit de laatste acht competitiewedstrijden en werd tussendoor ook door AS Roma uitgeschakeld in de Conference League.

Bekijk ook: AZ weer vierde na zwaarbevochten zege op Vitesse

Bekijk ook: Fredrik Midtsjø terug bij AZ voor subtopper met Vitesse

RKC Waalwijk - FC Utrecht 1-1

Rick Kruys heeft zijn eerste wedstrijd als interim-trainer van FC Utrecht net niet kunnen winnen. De 36-jarige voormalig middenvelder zag zijn elftal bij RKC in blessuretijd een voorsprong weggeven: 1-1. Michiel Kramer kopte via de binnenkant van de paal raak voor de thuisploeg.

Bekijk ook: Rick Kruys ziet FC Utrecht in blessuretijd voorsprong verspelen

FC Twente - PSV 3-3

PSV heeft in de strijd om de landstitel kostbare punten verspeeld. De Eindhovenaren knokten zich bij FC Twente terug van een achterstand van drie doelpunten: 3-3. PSV heeft nu 4 punten minder dan Ajax. Voor PSV betekende het het eerste puntenverlies in twee maanden tijd. De vorige zes competitieduels wist het elftal van trainer Roger Schmidt te winnen.

FC Groningen - Ajax 1-3

Eerder op de zaterdag won Ajax met 3-1 bij FC Groningen. Via Jørgen Strand Larsen nam de formatie van Danny Buijs nog wel de leiding, maar door goals van Davy Klaassen en Dusan Tadic (strafschop) draaiden de bezoekers de rollen nog voor rust om. In blessuretijd gooide Steven Berghuis de wedstrijd in het slot.

Bekijk ook: Manchester United kan Erik ten Hag voor ruim twee miljoen euro oppikken bij Ajax

Programma en uitslagen Eredivisie Speelronde 27

Zaterdag 2 april

FC Groningen - Ajax 1-3

FC Twente - PSV 3-3

AZ - Vitesse 3-1

RKC Waalwijk - FC Utrecht 1-1

Feyenoord - Willem II 2-0

Zondag 3 april

12.15 uur: PEC Zwolle - Go Ahead Eagles

14.30 uur: Fortuna Sittard - Heracles Almelo

14.30 uur: Sparta Rotterdam - SC Heerenveen

16.45 uur: SC Cambuur - NEC

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie