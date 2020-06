Ook bij Willem II leveren ze tijdelijk salaris in

Willem II volgt het voorbeeld van veel clubs uit het betaalde voetbal. „Als gevolg van de noodzakelijke beëindiging van de competitie, is ook onze club financieel getroffen”, zegt algemeen directeur Martin van Geel van de vereniging uit Tilburg. „Om die reden hebben wij onze supporters en sponsoren gevraagd ons te blijven steunen door het voortijdig geëindigde seizoen te laten voor wat het is en geen aanspraak te willen maken op enige vorm van tegemoetkoming. Het doet ons goed te zien dat daar massaal gehoor aan is gegeven.”

„Wij beseffen dat een dergelijk verzoek ook vraagt om zelf in de spiegel te kijken”, vervolgt Van Geel. „Afgelopen seizoen heeft Willem II mede door de onvoorwaardelijke steun van supporters en sponsoren een geweldig seizoen gedraaid. Dan is het niet meer dan normaal dat we ook samen door deze moeilijke periode gaan. Daarom brengen gedurende de tijd waarin we zonder publiek spelen, alle medewerkers een loonoffer. De gesprekken die technisch directeur Joris Mathijsen en ik daarover met de hardwerkende mensen binnen de organisatie voerden, heb je liever niet. Maar het begrip overheerst en dat typeert de eensgezindheid binnen de club.”