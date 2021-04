Van Gerwen sneert: ’Wright zakte volledig door het ijs’

Van Gerwen, vijfvoudig winnaar van de Premier League, begon de competitie waar tien topdarters aan meedoen maandag met een gelijkspel tegen de Belg Dimitri Van den Bergh (6-6).

„Om te winnen van Peter met een gemiddelde van 92, daar mag ik niet over klagen. Het is altijd fijn om hem te verslaan”, aldus Mighty Mike op de website van dartsbond PDC. „Het was belangrijk voor mij om vroeg in het toernooi een partij te winnen, omdat het vorig jaar nogal teleurstellend afliep.” Toen greep de 31-jarige Brabander voor het eerst naast een plek in de play-offs van de Premier League.

„Je moet gewoon je wedstrijden winnen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Peter zakte volledig door het ijs”, sprak Van Gerwen kort na zijn winst voor de camera van RTL. „Ik was hier en daar ook vrij slordig. Mijn scorend vermogen was niet goed, maar over mijn dubbels daarentegen mag ik niet klagen. Ik moet natuurlijk beter laten zien dan wat ik vanavond heb gedaan. Nu win ik wel met 7-2 , maar daar ik kan ik niet echt voldoening uithalen. Echt niet.”

„Als je hier verliest of gelijk speelt dan loop je achter de feiten aan. Je wilt jezelf natuurlijk in een betere positie manoeuvreren. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik heb het wel gedaan, dat is veel belangrijker.” Mighty Mike had ook nog een sneer richting Wright. „Zo zie je maar je kunt wel een grote mond hebben, maar als je het dan niet waarmaakt dan krijg je hem op je neus.”

