Foto’s: Feyenoord brengt eerbetoon aan De Leeuw en Sinisterra

Voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard klonk een minuut lang luid applaus voor Carlo de Leeuw, de vorige week overleden materiaalman van de Rotterdamse club. De uitvaart van De Leeuw, die 59 jaar werd, was vrijdag. „Het was een mooie bijeenkomst. Iedereen van ons was er en de familie respecteerde dat zeer. Ze zijn vanavond ook hier”, zei trainer Dick Advocaat voorafgaand aan het duel met Fortuna.

De supporters gedenken Carlo de Leeuw. Ⓒ ANP

En nadat aanvoerder Steven Berghuis de Rotterdammers kort na rust via een strafschop op 1-0 had geschoten, liep de captain naar de bank om het shirt van Luis Sinisterra op te pakken en omhoog te houden. Met Berghuis voorop en zijn ploeggenoten om hem heen lieten de Feyenoorders daarbij hun medeleven blijken aan hun onfortuinlijke ploeggenoot, die door een knieblessure zeker zes maanden buitenspel staat.

Steven Berghuis (nummer 10) houdt na zijn goal het shirt van Luis Sinisterra omhoog. Ⓒ ANP

